"Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina", frase choc di un bambino allo Zen di Palermo

La denuncia di un insegnante, durante la fiaccolata in ricordo del 21enne ucciso sabato notte davanti al suo pub dopo aver tentato di sedare una rissa

Il quartiere Zen a Palermo (Ipa)
14 ottobre 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
"Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina". "Da grande voglio spacciare". Sono due frasi ripetute "da un bambino di nove anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen 2 di Palermo". La denuncia è di un insegnante della scuola, durante la fiaccolata di ieri sera a Palermo in ricordo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo pub dopo aver tentato di sedare una rissa.

"Quel bambino vive nella totale criminalità. Abbiamo segnalato la questione - dice - Non succederà nulla, ma difendo la scuola, i miei bambini, le persone perbene. C'è un tasso di criminalità altissimo. Lo Stato deve intervenire in quel quartiere, dove vige solo una mentalità. Aiutiamo i docenti, aiutiamo il dirigente. Noi siamo soli".

