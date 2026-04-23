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Tir si ribalta a Palermo, due feriti

Tir si ribalta a Palermo, due feriti
23 aprile 2026 | 08.04
Redazione Adnkronos
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Dalle 7 di questa mattina, alcune squadre dei Vigili del fuoco di Palermo stanno intervenendo in via Messina Marine per un incidente stradale tra una macchina ed un mezzo pesante che trasportava merce varia. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il mezzo pesante nell'incidente si è ribaltato. Per questo motivo, via Messina Marine all'altezza del civico 133 attualmente risulta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, e rimarrà chiusa probabilmente per alcune ore.

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