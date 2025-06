Torino, al Cimitero Monumentale va in scena 'Severed', una riflessione su eredità conflitti

Oggi alle 18, il Campo della Gloria del Cimitero Monumentale di Torino si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere Severed, performance dal vivo che unisce musica, immagini e memoria collettiva. L’iniziativa si inserisce nel programma della Notte degli Archivi, parte del Festival Archivissima 2025, e rientra anche tra gli eventi ufficiali della Week of Discovering European Cemeteries (Wdec), promossa da Asce – l’Associazione dei Cimiteri Storici Europei – per valorizzare questi luoghi come spazi di cultura e riflessione.

Lo spettacolo, realizzato grazie alla sinergia tra l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) – sezione di Torino, Piemonte e Valle d’Aosta – Afc Torino SpA, il Liceo Coreutico Teatrale Germana Erba e la Fondazione Germana Erba’s Friends, vedrà protagonisti 125 studenti impegnati in un intenso medley musicale, accompagnato dalla proiezione del video omonimo.

Severed nasce come racconto corale delle giovani generazioni, che si confrontano con il passato per immaginare un futuro di pace. Il progetto trae ispirazione dagli archivi dell’Anvcg e del Cimitero Monumentale e da una visita al Monumento Ossario dedicato alle vittime civili torinesi della guerra. La riflessione sulla memoria storica e sull’eredità dei conflitti si traduce in una rappresentazione potente ed emozionante.

Il video, vincitore del concorso nazionale promosso annualmente dall’Anvcg in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in occasione del 1° febbraio – Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, integrato con ulteriore materiale frutto della consultazione dell'archivio dell'Associazione, sarà disponibile in streaming sul canale YouTube Anvcg (sezione di Torino) a partire dalle 18 dello stesso giorno.

Attraverso una pluralità di linguaggi e testimonianze, il progetto vuole riaffermare l’importanza della conservazione degli archivi come strumenti di conoscenza e trasmissione intergenerazionale. "Il tema di quest’anno di Archivissima – Dalla parte del futuro – rappresenta appieno il senso del nostro impegno: costruire ponti tra passato e presente. Grazie a questo progetto, gli studenti si sono fatti custodi di un patrimonio storico necessario per alimentare una cultura della pace", afferma Nicolas Marzolino, vittima civile di guerra, presidente della sezione interprovinciale Torino, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Anvcg e consigliere nazionale dell’Associazione.