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Scontro frontale tra due auto nel torinese, muore 19enne

L'incidente a Chieri. Soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale in codice verde

Ambulanza - (IPa)
Ambulanza - (IPa)
18 giugno 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente stradale nella notte a Chieri, nel torinese. Nello scontro frontale tra due auto è morto il conducente di una delle due vetture, un 19enne che è deceduto all’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita iniziando la rianimazione sul luogo dell’incidente e proseguendola fino all’arrivo in ospedale, ma ogni tentativo è stato inutile.

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Sono stati soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale in codice verde.

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