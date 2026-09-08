Ci risiamo. Come tutti gli anni, si avvicina l'atteso momento del cambio d'ora. Quando tornerà l'ora solare?. Manca ancora un po': le lancette, infatti, si sposteranno indietro di un'ora il 25 ottobre 2026, dalle 03:00 alle 02:00. Ciò significa che si avrà un'ora in più di luce al mattino, ma le ore di buio durante la giornata saranno di più. Si dovrà aspettare il 28 marzo 2027 per il ritorno all'ora legale. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet, si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno cambiati manualmente i dispositivi analogici, come gli orologi.

Cosa cambia con il ritorno dell'ora solare

Come abbiamo visto, il passaggio dall'ora legale a quella solare significa soprattutto avere un minor numero di ore di luce durante la giornata, tipico dei mesi autunnali e invernali. Il tramonto viene infatti anticipato per cui si ha più luce nella prima parte della giornata e serate più buie. Per molte persone il cambiamento dell'ora può incidere sull’organizzazione delle giornate, sugli spostamenti casa﻿-lavoro e sulle attività dei bambini dopo la scuola. Gli effetti sono soprattutto legati alla percezione della luce e all’adattamento dei ritmi di sonno, per cui in genere servono alcuni giorni per abituarsi al nuovo orario e al nuovo ritmo.

Il dibattito sull'abolizione del cambio d'ora

Il passaggio dall'ora solare a quella legale e viceversa è stato introdotto in Italia nel 1966. Da qualche anno è in vigore il dibattito sulla possibile abolizione di questa consuetudine, dopo che anche a livello europeo erano partite discussioni al riguardo già nel 2018. Ma la proposta Ue si è arenata e non si è giunti a una conclusione. Nel 2026 la Camera ha anche avviato un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di rendere permanente l’ora legale, ancora in corso.