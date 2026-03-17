Polemica a Matera per una torta di compleanno, preparata da una pasticceria di Matera che, per un ordine per un 19esimo compleanno, ha realizzato una torta con una svastica in cioccolato e il simbolo delle SS. La stessa pasticceria ha pubblicato la foto sui 'social' e subito è diventata virale, suscitando soprattutto indignazione per i simboli nazisti. Tra i vari commenti, qualcuno ha anche ricordato che Matera è medaglia d'oro al valor civile e medaglia d'argento al valor militare per la resistenza ai nazi-fascisti e per le vittime del 21 settembre 1943.

La polemica sui social e le scuse

L'ordine della torta con la svastica potrebbe anche essere stato uno scherzo, ma è stata la diffusione dell'immagine a creare clamore. La pasticceria, Note di gusto, ha rimosso subito l'immagine dei 'social' e ha pubblicato un messaggio di scuse verso ''tutti quelli che si sono sentiti feriti a causa del messaggio che la torta avrebbe potuto trasmettere ma purtroppo - si legge nel post - non ci possiamo rifiutare di accontentare i clienti che vengono nel nostro locale. Ovviamente noi ci asteniamo da tutto quel che la torta trasmette. Il nostro errore più grande è quello di aver pubblicato con leggerezza e velocità il contenuto senza pensare alle conseguenze. Alla fine chi ci conosce sa come lavoriamo, le materie prime che utilizziamo, e soprattutto come la pensiamo in merito. Non siamo a favore della violenza contro niente e nessuno. Porgendo le nostre ulteriori scuse in merito, per chi ha piacere può trovarci in pasticceria, accolto come facciamo ogni giorno con tutti quanti''.