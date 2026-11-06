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'Tra 24 ore morirai', Lisa Imparato presenta il suo legal thriller a Roma

L'appuntamento è per martedì 10 novembre, alle 12, alla Confederazione Aepi. Con l'autrice anche Osho e Palamara

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06 novembre 2026 | 09.38
Redazione Adnkronos
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Un legal thriller che intreccia indagine, tecnologia e giustizia, mettendo al centro il lavoro investigativo e il valore della prova. E' 'Tra 24 ore morirai – La ragazza della villetta', il nuovo libro di Lisa Imparato, che martedì 10 novembre sarà presentato, alle 12, alla Confederazione Aepi, in via degli Uffici del Vicario, a Roma. La vicenda conduce il lettore dentro una corsa contro il tempo, in cui ricostruire gli ultimi passaggi di una storia diventa decisivo per distinguere gli indizi dalle certezze e interrogarsi sul significato del ragionevole dubbio. A dialogare con l'autrice saranno Federico Palmaroli, in arte 'Osho', autore satirico; Ilaria Perinu, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; e Luca Palamara, ex magistrato e saggista. L’incontro sarà moderato da Davide Desario, direttore di Adnkronos.

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