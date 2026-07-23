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Treni a rischio, sciopero del personale FS dalle 21 di oggi

Possibili ripercussioni sul servizio per la protesta di 24 ore

Treni fermi alla stazione di Milano Centrale - Ipa/Fotogramma
Treni fermi alla stazione di Milano Centrale - Ipa/Fotogramma
23 luglio 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Treni a rischio a partire dalle 21 di oggi, giovedì 23 puglio, per 24 ore. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di venerdì 24 luglio 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

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sciopero gruppo fs trenitalia trasporto regionale
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