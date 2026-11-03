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Tumori, FrecciaRosa: la prevenzione raggiunge 47 milioni di passeggeri

La 16esima edizione della campagna di Fs e Fondazione Incontradonna con Aiom chiude con oltre 1.500 prestazioni erogate, 42 treni coinvolti e screening gratuiti nelle stazioni

Campagna di Fs e Fondazione Incontradonna con Aiom - (foto Ufficio stampa)
Campagna di Fs e Fondazione Incontradonna con Aiom - (foto Ufficio stampa)
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03 novembre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
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Oltre 47 milioni di passeggeri raggiunti a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, con FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Gruppo Fs e Fondazione Incontradonna con il supporto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), attivata durante il mese di ottobre.

La sedicesima edizione - informa una nota - si chiude con più di 1.500 prestazioni erogate, 42 treni e 112 tra medici e volontari coinvolti, 12.000 copie del 'Vademecum della Salute' distribuite e più di 40.000 consultate online. A questo si aggiungono oltre 340 prestazioni gratuite eseguite a Scalo San Lorenzo a Roma, nella sede di FSsLogistix, tra screening oncologici e vaccinazioni Hpv, e circa 200 nella nuova tappa 'a terra' della stazione Rfi di Cosenza. Proprio le stazioni ferroviarie, 40 in tutto, sono state protagoniste di questa sedicesima edizione con una speciale 'accensione' di rosa, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute e della presidenza del Consiglio dei ministri e, per il quarto anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. Anche il mondo dello sport - conclude la nota - si è mobilitato al fianco di FrecciaRosa che, per questa edizione, ha visto la collaborazione di Figc – Federazione italiana giuoco calcio e Lega Volley Femminile, per diffondere messaggi di prevenzione e sensibilizzazione anche sui campi sportivi.

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