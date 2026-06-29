circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, Santangelo (Vivere senza stomaco si può): "L’informazione è parte della cura"

'Progetto MetaLab aiuta a migliorare il percorso di vita di un paziente'

Claudia Santangelo - (foto Adnkronos)
Claudia Santangelo - (foto Adnkronos)
29 giugno 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'informazione è parte della cura. L’associazione di pazienti con tumore allo stomaco che rappresento sta lavorando per promuovere Pdta sempre più definiti, capaci di garantire équipe multidisciplinari, centri con esperienza e indicazioni precise su ogni fase della cura. Un'informazione completa permette ai pazienti di scegliere con maggiore consapevolezza la struttura a cui affidarsi, un’unità con un chirurgo che abbia almeno 20 interventi all’attivo, perché il tumore allo stomaco è veramente difficile da gestire". Così Claudia Santangelo, presidente 'Vivere senza stomaco si può Odv', intervenendo alla presentazione del navigator digitale sviluppato nell'ambito del progetto MetaLab di Daiichi Sankyo Italia insieme alle associazioni dei pazienti con tumori metastatici. Fondamentale per Santangelo "anche il lavoro di rete tra associazioni, Istituzioni, società scientifiche come Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e aziende, nel rispetto dell'autonomia di ciascun soggetto. La condivisione di competenze e progetti consente infatti di rispondere meglio ai bisogni dei pazienti, anche a quelli meno evidenti".

Tra le priorità, secondo Santangelo, "c'è il coinvolgimento del medico di medicina generale nei percorsi di cura, un passaggio che potrebbe favorire diagnosi più precoci. Un'esigenza resa ancora più urgente dai dati: oggi solo il 32% dei pazienti con tumore dello stomaco è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Da qui la necessità di rafforzare informazione, collaborazione e organizzazione dell'assistenza. Il progetto promosso da Daiichi Sankyo, a cui come associazione pazienti abbiamo partecipato, aiuta a migliorare il percorso di vita di un paziente, che è un aspetto fondamentale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori stomaco informazione cura pazienti
Vedi anche
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza