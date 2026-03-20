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Turismo, Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria): "Importante creare rete borghi"

Turismo, Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria):
20 marzo 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'importanza del fare rete al centro dell'intervento di Claudio Aloisio, presidente Confesercenti Reggio Calabria, ieri durante la due giorni della Fondazione Magna Grecia "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica": "È importante creare una rete dei borghi, ma cosa impedisce di sviluppare turismo destagionalizzato e di svilupparlo nel senso più ampio del termine? La verità - afferma Aloisio - è che non esiste un'organizzazione che metta insieme un qualcosa che è frammentato in un insieme più organico. Non credo ci sia menefreghismo, ma per fare promozione del territorio e per fare sviluppo e incidere, si deve fare riferimento alle comunità: i progetti non possono essere calati dall'alto. E c'è una grandissima frammentazione perché non c'è organizzazione. Quando i turisti che arrivano a Reggio Calabria dobbiamo chiederci: governiamo questi flussi? La risposta è no: li stiamo subendo, positivamente, ma subendo. Non decidiamo noi il target di riferimento per gestire una comunicazione adeguata e coinvolgere il target giusto, che non deve essere alto spendente, anche perché non siamo strutturati per farlo, visto che lo siamo per target medio spendenti".

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Secondo Aloisio, si possono "dare offerte per il trekking, il mare, solo da noi in trenta minuti si va dal mare alla montagna, ma non è questo il problema: il problema è mettere insieme tutti questi aspetti. Cosa manca? Mancano gli strumenti e una vera visione di cosa dovrebbe essere il nostro territorio rispetto al turismo. Quello che non manca è quello che possiamo offrire. Le agenzie di viaggi lavorano bene, il fai da te sta crescendo e quest'ultimo potrebbe essere più facile da gestire, ma non siamo preparati per i grandi numeri. Allora dobbiamo creare a monte la condizione per coinvolgere i target che ci interessano e riuscire a raccogliere tutto quello che è frammentato". Poi la conclusione: "Dobbiamo preservare ciò che siamo, non omologandoci ad altri. Certo, il turismo è un'industria, ma dobbiamo essere intelligenti e capire che preservare quello che abbiamo può portare flussi turistici senza snaturare il territorio".

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turismo rete borghi destagionalizzato sviluppo turismo
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