circle x black
Cerca nel sito
 

Un ballo sotto le stelle, 'Bridgerton' incanta Venezia e inaugura il Carnevale

20mila spettatori in piazza San Marco per il ballo-evento Netflix

Un ballo sotto le stelle, 'Bridgerton' incanta Venezia e inaugura il Carnevale
01 febbraio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C'era una volta Venezia, e per una sera è tornata a danzare come in un sogno Regency: tra maschere, velluti e coreografie sospese nel cielo, Piazza San Marco si è trasformata in un salotto aristocratico a cielo aperto per celebrare il debutto della prima parte della quarta stagione di "Bridgerton". Un evento spettacolare firmato Netflix ha inaugurato il Carnevale di Venezia fondendo la magia della serie con la teatralità della città lagunare, davanti a oltre ventimila spettatori rapiti, chiamati non solo ad assistere, ma a diventare protagonisti di un ballo collettivo degno dell’alta società londinese.

Il primo giorno del Carnevale ha visto protagonisti ballerini professionisti in perfetto stile "Bridgerton", con costumi d'epoca ispirati alla serie, impegnati in una suggestiva performance aerea arricchita da scenografie immersive. In più di ventimila si sono riversati in piazza per assistere a questo momento unico, trasformando il cuore di Venezia in un elegante ballo collettivo. Anche il pubblico è stato parte integrante dello spettacolo, partecipando ai balli e lasciandosi trasportare dall’eleganza dell'universo "Bridgerton".

I primi quattro episodi della quarta stagione hanno debuttato il 29 gennaio, mentre la seconda parte arriverà il 26 febbraio, solo su Netflix.

Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l'amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe? A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli - tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carnevale di Venezia Bridgerton Netflix
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza