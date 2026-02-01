Un ballo sotto le stelle, 'Bridgerton' incanta Venezia e inaugura il Carnevale

C'era una volta Venezia, e per una sera è tornata a danzare come in un sogno Regency: tra maschere, velluti e coreografie sospese nel cielo, Piazza San Marco si è trasformata in un salotto aristocratico a cielo aperto per celebrare il debutto della prima parte della quarta stagione di "Bridgerton". Un evento spettacolare firmato Netflix ha inaugurato il Carnevale di Venezia fondendo la magia della serie con la teatralità della città lagunare, davanti a oltre ventimila spettatori rapiti, chiamati non solo ad assistere, ma a diventare protagonisti di un ballo collettivo degno dell’alta società londinese.

Il primo giorno del Carnevale ha visto protagonisti ballerini professionisti in perfetto stile "Bridgerton", con costumi d'epoca ispirati alla serie, impegnati in una suggestiva performance aerea arricchita da scenografie immersive. In più di ventimila si sono riversati in piazza per assistere a questo momento unico, trasformando il cuore di Venezia in un elegante ballo collettivo. Anche il pubblico è stato parte integrante dello spettacolo, partecipando ai balli e lasciandosi trasportare dall’eleganza dell'universo "Bridgerton".

I primi quattro episodi della quarta stagione hanno debuttato il 29 gennaio, mentre la seconda parte arriverà il 26 febbraio, solo su Netflix.

Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l'amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe? A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli - tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.