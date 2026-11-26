Una telefonata all'ufficio del Comune per sapere quali documenti servono. Una ricerca sul sito che non porta da nessuna parte. Un turista che chiede, in un'altra lingua, come raggiungere un museo. Sono piccole scene di vita quotidiana e ognuna passa da un ufficio pubblico. È lì che l'intelligenza artificiale sta cercando spazio.

Anzi, in parte quello spazio se l'è già preso. Secondo un paper di Ifel, la fondazione dell'Anci, realizzato nell'ambito del progetto Aipact coordinato dall'Università Bocconi, il 41,9% dei dipendenti comunali intervistati usa già l'intelligenza artificiale generativa per lavoro.

Lo fa però quasi sempre per conto proprio: l'86% di loro usa strumenti gratuiti o acquistati di tasca propria, e solo il 14% soluzioni fornite dall'ente.

Un'intelligenza artificiale "fai da te"

Gli altri numeri della ricerca completano il quadro. Più della metà degli intervistati (51,5%) non conosce alcuna applicazione dell'AI nel proprio Comune. Il 55,7% non ha seguito nessuna attività di formazione sul tema negli ultimi dodici mesi. E tra chi segnala un uso dell'AI nel proprio ente, quasi nessuno parla di un'adozione strutturata e decisa dall'amministrazione.

In altre parole, l'intelligenza artificiale negli uffici comunali c'è, ma spesso entra dalla porta di servizio: senza regole interne, senza formazione e senza una scelta precisa su dove possa davvero aiutare.

Cosa dicono le regole

Intanto il quadro normativo si è definito. La legge italiana sull'intelligenza artificiale, la n. 132 del 2025, stabilisce all'articolo 14 che la pubblica amministrazione può usare l'AI per aumentare efficienza e qualità dei servizi. Deve però assicurare ai cittadini "la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo". L'AI ha una funzione "strumentale e di supporto" e la persona "resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti" in cui viene utilizzata.

Anche il nuovo contratto dei dipendenti delle Funzioni locali 2025-2027, firmato in via definitiva il 28 ottobre, dedica tre articoli all'intelligenza artificiale. Tra i principi c'è quello di non affidare a sistemi automatici decisioni con effetti giuridici senza un adeguato intervento umano.

Prima l'esame, poi la tecnologia

Resta però una domanda pratica: da dove si comincia? È il tema su cui si è concentrata, tra gli altri, CrowdM, società italiana che si definisce "human AI company". Alla 43ª Assemblea annuale dell'Anci, in corso a Verona, ha presentato un test di autovalutazione per gli enti locali.

Il test è rivolto a chi i Comuni li manda avanti ogni giorno: amministratori, funzionari, personale tecnico e amministrativo. Non chiede soltanto se l'intelligenza artificiale sia già in uso. Prova a misurare quello che sta intorno: quanto se ne sa, quanto l'organizzazione è pronta, quanta voglia c'è di innovare, quanta fiducia c'è nello strumento e quali ostacoli si mettono di traverso. Alla fine ogni ente riceve una sorta di pagella personalizzata, con il livello di maturità, i punti di forza e i possibili passi successivi.

"Per i Comuni la sfida non è introdurre l'Intelligenza Artificiale in astratto, ma capire dove può essere realmente utile", spiega Silvio Stafuzza, fondatore e amministratore delegato di CrowdM. In concreto, secondo lui, si tratta di "alleggerire attività ripetitive, rendere più accessibile la conoscenza, migliorare i servizi e liberare tempo per le attività che richiedono competenza, responsabilità e relazione".

Cosa cambia per chi vive la città

Dietro la parola "intelligenza artificiale" ci sono attività molto concrete: l'assistenza ai cittadini e i contact center, cioè chi risponde quando si chiama o si scrive, ma anche l'accesso alle informazioni, la stesura dei verbali, la gestione dei documenti e l'automazione delle pratiche.

Sono gli ambiti dei progetti che CrowdM dichiara di aver realizzato con alcuni enti pubblici. Tra questi ci sono Comuni del Friuli-Venezia Giulia, il Municipio III di Roma, il Comune di San Cesareo, l'Asl di Caserta e le aziende di trasporto di Bari e Taranto. Secondo l'azienda, nei passaggi critici la verifica e la decisione restano alle persone e i dati rimangono sotto il controllo dell'ente. È la stessa linea che oggi chiede la legge.

E se il visitatore parla un'altra lingua?

Il capitolo più vicino a chi viaggia è ancora in costruzione. È allo studio una versione del test pensata per le città d'arte, nell'ambito di una partnership in via di definizione con l'Associazione delle Città d'Arte e Cultura (Cidac).

I temi sono quelli che ogni turista conosce bene: accoglienza e informazioni, servizi in più lingue, giornate di folla da gestire, eventi, musei e luoghi della cultura. In città dove i visitatori a volte superano i residenti, sono queste le aree in cui un aiuto tecnologico potrebbe fare la differenza.

Dove serve davvero

La ricerca Ifel e il test presentato a Verona arrivano alla stessa conclusione da strade diverse: il problema non è più se l'intelligenza artificiale entrerà nei Comuni, perché in parte c'è già. Il problema è farla entrare dalla porta principale, con formazione, regole chiare e obiettivi precisi.

Per il cittadino il risultato non si misurerà nei programmi installati, ma in qualcosa di più semplice da riconoscere: una risposta più rapida, un'informazione trovata al primo tentativo, uno sportello con più tempo per chi ha bisogno di parlare con una persona.