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Unione Europea: Casini (Commissione europea), ' I fondi Ue si misurano nelle storie dei cittadini e delle imprese'

10 giugno 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
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"Dietro ogni fondo europeo ci sono opportunità reali, percorsi professionali, imprese che crescono e comunità che si sviluppano; le storie da raccontare sono davvero tante. I fondi europei finanziano una quantità enorme di attività in Europa e in Italia" ha detto Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea, sul Bilancio Europeo - "Più forti insieme" presso "Europa Experience - David Sassoli" a Roma.

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