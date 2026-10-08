Università, Fontana inaugura Anno Accademico della 'Link'

“Abbiamo tutti il dovere di studiare e di continuare a imparare. Le università italiane, sia quelle pubbliche che quelle private, sono una grande forza per il Paese e una garanzia per il futuro”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ospite d’onore della cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’Università degli Studi Link.

“Se c’è una cosa che mi piace e che spero di trasmettere anche agli studenti che vengono alla Camera è che non si finisce mai di imparare. Non ci si può fermare e bisogna continuare a studiare”, ha detto Fontana. “Due settimane fa ho dato due esami. Ho fatto materie umanistiche, Scienze politiche, Storia, adesso faccio Filosofia. Ho già fatto la triennale in Filosofia”, ha raccontato il presidente della Camera, sottolineando come lo studio rappresenti un percorso continuo: “Ogni giorno, ogni volta che leggo qualcosa, capisco che non avevo capito qualcosa. A volte ci sono cose che penso di sapere da anni e poi mi rendo conto di aver sbagliato completamente. Ringrazio chi investe nell’università, chi investe nella ricerca e chi insegna”, ha proseguito evidenziando l’importanza di “rimettersi in discussione giorno dopo giorno, anno dopo anno”. E ancora: “Penso che una delle cose più importanti che un Paese possa avere siano delle università che funzionino e che cerchino di progredire”, ha detto Fontana che si è infine soffermato sul valore dello studio della storia e sulla memoria comune europea: “Noi tante volte ci dimentichiamo della nostra storia e non ci ricordiamo di quanto importante sia questa materia”.

La cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’Università degli Studi Link ha visto la presenza di numerose personalità del mondo delle istituzioni e dell’accademia, è stato introdotto dal presidente della Link, Pietro Polidori: "la nostra Università conta oggi tredici sedi, molte delle quali hanno avviato i corsi in Medicina e Chirurgia e nelle Professioni Sanitarie. Nelle scorse settimane hanno aperto i battenti le sedi di Pietra Ligure, Pescara, Frosinone, Matera, Palermo e Catania, e non saranno le ultime. I nostri docenti incardinati, tra ricercatori, associati, ordinari e straordinari, sono oggi oltre 400, con la prospettiva di arrivare a 600. Questi numeri danno la dimensione del nostro impegno. Formiamo i professionisti che, domani, si prenderanno cura delle persone: è una responsabilità che sentiamo ogni giorno”. E il magnifico rettore, Carlo Alberto Giusti, ha sottolineato il valore della ricerca: “Nel corso dell'ultimo anno il nostro Ateneo ha operato costantemente per sviluppare la ricerca. E lo ha fatto rapportandosi spesso con altre università italiane e straniere”.

L’introduzione è stata affidata a Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato e programme leader del corso di studi in giurisprudenza alla Link, mentre la prolusione è stata svolta dal prorettore Francesco Paolo Tronca, che ha approfondito la vicenda storica della battaglia di Lepanto, avvenuta il 7 ottobre del 1571, e della visione della vittoria che ebbe il Papa, San Pio V, mentre si trovava nel Casale che aveva fatto costruire a pochi chilometri da San Pietro e che oggi è la sede dell’ateneo. Nell’aula magna dell’Università, intitolata a Franco Frattini, hanno preso posto numerose personalità istituzionali e accademiche, tra cui Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, Guido Castelli, senatore, Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Daniela Rotondaro, ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Italia, Carlo Vita, capo di Stato Maggiore Scuola di Polizia economico-finanziaria, Gianni Vittorio Profita, rettore di Unicamillus, Mariagrazia Russo, rettrice dell’Università degli Studi Internazionali di Roma Unint, Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus, Bruno Botta, rettore di Unitelma Sapienza, e Lorenzo Lo Muzio, rettore Università di Foggia.