circle x black
Cerca nel sito
 

Università: La Scuola Galileiana e il progetto ME.MO.: un'alleanza per il futuro degli studenti

12 giugno 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al secondo anno di attivazione a Padova, il progetto ME.MO. ha offerto a un gruppo di studenti delle scuole superiori tre giorni intensi di lezioni, laboratori e confronto diretto con docenti e tutor, permettendo loro di scoprire da vicino la Scuola Galileiana. Il programma, finanziato tramite i fondi del PNRR, è promosso dalla rete MERITA, un'alleanza strategica tra la Scuola Galileiana, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa, il Collegio Superiore di Bologna e la Scuola Superiore della Sapienza di Roma. L'iniziativa punta ad abbattere i confini economici legati al talento, fornendo ai giovani gli strumenti ideali per pianificare con consapevolezza il proprio futuro formativo, in un'esperienza che si è rivelata fortemente entusiasmante e formativa anche per gli stessi tutor universitari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza