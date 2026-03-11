circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Peruffo (Luiss), "Luiss e Google insieme per accelerare e aumentare l'esperienza dell'apprendimento, valorizzando l'uso dell'intelligenza artificiale'

11 marzo 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Luiss e Google insieme per accelerare e aumentare l'esperienza dell'apprendimento, valorizzando l'uso dell'intelligenza artificiale'"ha sottolineato il Prorettore alla Didattica e Dean delle Graduate School Luiss, Prof. Enzo Peruffo, proseguendo: "Questa intesa con Google per noi è strategica e ci permette come Luiss di lavorare sulla frontiera tecnologica, con chi sviluppa gli strumenti digitali di ultima generazione ma anche di poter personalizzare il percorso di apprendimento di ogni singolo studente, rispetto alle esigenze delle diverse discipline e al mix di competenze necessarie per costruire il proprio profilo professionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza