Università: Peruffo (Luiss), "Luiss e Google insieme per accelerare e aumentare l'esperienza dell'apprendimento, valorizzando l'uso dell'intelligenza artificiale'

"Luiss e Google insieme per accelerare e aumentare l'esperienza dell'apprendimento, valorizzando l'uso dell'intelligenza artificiale'"ha sottolineato il Prorettore alla Didattica e Dean delle Graduate School Luiss, Prof. Enzo Peruffo, proseguendo: "Questa intesa con Google per noi è strategica e ci permette come Luiss di lavorare sulla frontiera tecnologica, con chi sviluppa gli strumenti digitali di ultima generazione ma anche di poter personalizzare il percorso di apprendimento di ogni singolo studente, rispetto alle esigenze delle diverse discipline e al mix di competenze necessarie per costruire il proprio profilo professionale.