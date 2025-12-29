Un uomo di 53 anni di Pove del Grappa nel Vicentino è morto soffocato da un boccone, mentre stava mangiando. La tragedia è avvenuta sabato sera in una pizzeria di Bassano del Grappa, dove Giuseppe Mocellin stava festeggiando con i parenti il compleanno della madre.

Malgrado l'intervento immediato del Suem 118 e il ricovero all'ospedale San Bassiano, l'uomo non si è più ripreso. Mocellin era il fratello del presidente di Latterie Vicentine, Alessandro.