Le uova vanno conservate in frigorifero. Lo sanno tutti. O forse no. In alcuni paesi, soprattutto Regno Unito e in alcune zone degli Stati Uniti, c'è la tendenza a lasciare le uova sui ripiani della cucina, a temperatura ambiente. Si tratta di una decisione poco indicata, per questi di igiene e soprattutto per i rischi legati all'integrità del prodotto. Gli sbalzi di temperatura, infatti, possono alterare le uova ben prima della data di scadenza indicata sulla confezione.

Le indicazioni del ministero

Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell'Agricoltura fornisce indicazioni espresse dal proprio sito: "Le uova possono essere conservate in frigorifero per tre-cinque settimane dal giorno in cui vengono riposte. La data di scadenza solitamente scade durante questo periodo, ma le uova saranno perfettamente sicure da usare. Acquistate sempre le uova prima della data di scadenza indicata sulla confezione", si legge.

Quindi, il consiglio che può apparire superfluo: "Per conservarle al sicuro, portatele subito a casa e conservatele immediatamente in frigorifero a una temperatura di 4 °C o leggermente inferiore. Lasciatele nella confezione e posizionatele nella parte più fredda del frigorifero, non nella porta. Dopo una cottura intensa, le uova possono essere conservate in frigorifero per una settimana".

Anche a Londra e dintorni, a quanto pare, la collocazione delle uova in frigo dopo la spesa al supermercato non è sempre stata una decisione scontata. Se ormai sono poche le persone che lasciano le uova 'all'aperto', ci sono orientamenti diversi sulla collocazione delle uova all'interno dell'elettrodomestico. Per anni, d'altra parte, i frigoriferi sono stati caratterizzati da appositi scomparti inseriti all'interno dello sportello. Vanno messe effettivamente lì? Il quesito ha suscitato l'attenzione di una delle regine della cucina britannica, Mary Berry, che si è espressa sull'argomento indicando la strada ai sudditi.

"Sistemate le uova all'interno delle scatole in frigo, lontano da cibi 'forti' in modo che non assorbano odori e sapori attraverso il guscio", scrive nel suo Complete Cookbook, spiegando - evidentemente ce n'è bisogno - che temperature uguali o inferiori a 4 gradi garantiscono conservazione e freschezza per un periodo prolungato.

Chi le sistema così?

Dall'America al Regno Unito, si concorda su una questione 'logistica': bisogna evitare di utilizzare gli scomparti nello sportello del frigo. "Le uova devono essere conservate nella scatola su un ripiano. La temperatura dei contenitori sulla porta oscilla più di quella all'interno dell'frigorifero, perché sono esposti all'aria calda quando la porta viene aperta", avverte il Dipartimento dell'agricoltura americano.

Meglio lasciare le uova all'interno delle scatole e sistemare le confezioni sul ripiano centrale dell'elettrodomestico. Quindi, la 'chicca' ignorata da molti, se non moltissimi: per una qualità ottimale delle uova, dice Mrs Berry, "bisogna sistemarle con la punta rivolta verso il basso. In questo modo il tuorlo rimarrà al centro dell'albume".