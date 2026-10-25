circle x black
Cerca nel sito
 

Termoli, madre e figlio trovati morti in casa: probabile omicidio-suicidio

La tragedia a Ururi, sul caso indaga la procura di Larino

Termoli, madre e figlio trovati morti in casa: probabile omicidio-suicidio
Segui Adnkronos su Google
25 ottobre 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Ururi, in via Marina, dove una madre di 85 anni e suo figlio di 58 sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause dei due decessi. Sul caso coordina le indagini la procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio della madre, da parte del 58enne, seguito dal suicidio dell'uomo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti perché da giorni non li vedevano. A forzare la porta i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video
Lega, Zaia: "Chi vince consideri che siamo grande famiglia con estrazioni diverse"
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video
Bari, negozi del centro blindano le vetrine nel giorno delle proteste - Video
Lega, Romeo: "Contro Salvini per un posto in lista? Io quello che rischia di più" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza