Matteo Bassetti contro Donald Trump. Gli Stati Uniti escono ufficialmente dall'Oms e l'infettivologo critica la gestione del presidente americano. "Da quando ci sono Trump e Robert Kennedy Jr ad amministrare la salute, non ne hanno azzeccata una. Neanche per sbaglio. Ormai le decisioni prese in Usa in campo medico-sanitario (e non solo) sono lo zimbello del mondo. Vien da ridere. Ma ci sarebbe da piangere", scrive Bassetti su X.

Gli Usa che escono dall'Organizzazione mondiale della sanità è "la degna conclusione di un anno di disastri nella sanità da parte dell'amministrazione Trump e del segretario alla Salute Kennedy Jr. Dal cambio dei vertici dei Cdc, alla Fda dove hanno fatto un repulisti mettondo altre persone", aggiunge il direttore del reparto malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "Poi hanno avuto un'epidemia disastrosa di morbillo che non hanno gestito bene, hanno fatto la guerra ai ricercatori, hanno tagliato i fondi alle istituzioni. A questo punto uscire dall'Oms è solo la ciliegina sulla torta di grandissime stupidaggini. Se continueranno così anche nel 2026, gli Usa rischiano di diventare un Paese non più credile nel campo della salute e della medicina. Un Paese fanalino di coda, a livello di nazioni africane o sudamericane", aggiunge all'Adnkronos Salute.