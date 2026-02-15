Valanga fuoripista sopra Courmayeur, i video del fronte nevoso e dei soccorsi

Una valanga si è staccata oggi, domenica 15 febbraio, nella zona del canale dei Vesses in Val Veny, sopra Courmayeur (Valle d’Aosta), travolgendo più sciatori fuoripista impegnati in discesa. Secondo le prime informazioni ufficiali, il bilancio provvisorio è di due morti e un ferito grave. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un Pma, Posto Medico Avanzato, per le azioni mediche in loco e per l'assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte