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Valanga travolge due sciatori su ghiacciaio Presena: uno è grave

L'evento si è verificato poco prima delle 13.30 a Ponte di Legno, nel Bresciano

Valanga travolge due sciatori su ghiacciaio Presena: uno è grave
16 marzo 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due sciatori sono stati travolti da una valanga sul ghiacciaio Presena, a Ponte di Legno, nel Bresciano. L'evento si è verificato poco prima delle 13.30 di oggi.

I due sono stati soccorsi dai sanitari dell'Areu 118, intervenuti insieme ai tecnici del Soccorso alpino: uno dei due è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Trento. L'altro, rimasto illeso, non ha avuto necessità di cure.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno.

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valanga valanga oggi valanga ponte di legno valanga ghiacciaio Presena
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