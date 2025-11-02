circle x black
Valanga in Alto Adige, trovati i corpi dei due dispersi: sono padre e figlia

Sono cinque in totale le vittime della valanga sulla Cima Vertana, si tratta di alpinisti tedeschi

Alto Adige, il luogo dove è avvenuta la valanga - Soccorso Alpino /Facebook
02 novembre 2025 | 10.15
Redazione Adnkronos
Trovati i corpi dei due alpinisti tedeschi dispersi nella valanga che ieri si è staccata nella zona dell'Ortles, sulla Cima Vertana in Alto Adige. Si tratta di padre e figlia di 17 anni. Le squadre di soccorso fanno ora rientro a valle, considerato anche il peggioramento delle condizioni meteo in quota.

Dopo il recupero ieri delle prime tre vittime e la sospensione delle ricerche stamane per nebbia, l'elicottero ha quindi iniziato a elitrasportare le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche dei due scialpinisti fino a quota 2600 metri circa. Poi, da lì, il passaggio a piedi fino al punto della ricerca e quindi il ritrovamento dei due tedeschi dispersi.

Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi che ieri sono rimasti coinvolti dalla valanga. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto. Nel secondo gruppo, formato da quattro persone, due sono sopravvissute mentre le altre due risultavano ancora disperse.

