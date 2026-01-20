Simbolo assoluto della moda, il rosso Valentino non è solo un colore iconico, ma è "diverso dagli altri. Ha una tonalità unica al mondo, così riconoscibile da essere immediatamente associata al genio creativo di Valentino Garavani. Una creazione nata da quelle capacità straordinarie che appartengono ai grandi artisti". Lo afferma Annamaria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell'università La Sapienza di Roma. "I colori sono potenti attivatori emotivi e questo vale per tutte le arti visive, moda compresa", sottolinea l'esperta all'Adnkronos Salute che ha raccolto la voce della psicologia sul potere del rosso ideato dallo stilista morto ieri a 93 anni.

Secondo Osvaldo da Pos, professore senior dell'università di Padova, già docente di Psicologia della percezione, il rosso Valentino "è un rosso che ha cambiato l'immaginario e il linguaggio insieme a quello Ferrari, Aperol o Coca-Cola. E' andato oltre il mondo della moda, diventando l'oggettivazione di un capo di moda di altissimo livello. La fortuna di un colore - chiosa l'esperto - è legata all'oggetto perché da solo è solo un'impressione, l'oggetto lo fa diventare concreto e reale. Si può toccare, annusare, indossare. In questo è stato unico" il rosso creato da Valentino.

"Il rosso è associato alla passione, all'amore, all'energia e al dinamismo femminile, ma anche alla festa e alla vitalità: non a caso è il colore del Natale", prosegue Giannini. "Indossarlo fa bene alle donne - osserva la psicologa - proprio a quelle donne che Valentino amava e alle quali diceva che bisognava osare". Il rosso è infatti "legato soprattutto a significati positivi, anche se talvolta può richiamare elementi più complessi, come il sangue. Ma nel linguaggio della moda di Valentino diventa soprattutto espressione di forza, amore e passione".

Valentino, rimarca la psicologa, "ha sempre valorizzato le donne: donne di successo, ma anche capaci di autorealizzarsi e di mostrarsi agli altri nella pienezza del proprio valore. In questo senso, il rosso Valentino 'fa bene' perché rappresenta l'attività, l'amore e le passioni", e con questo suo marchio lo stilista "ha saputo interpretare la capacità delle donne di esprimere se stesse senza timore", conclude Giannini.