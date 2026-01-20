circle x black
Cerca nel sito
 

Valentino e il potere del suo rosso: "Attiva emozione, non solo abito ma identità femminile"

Gli psicologi: "E' entrato nell'immaginario insieme ad altri come quello Ferrari, Aperol o Coca-Cola - Indossarlo fa bene alle donne"

Valentino e il potere del suo rosso:
20 gennaio 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Simbolo assoluto della moda, il rosso Valentino non è solo un colore iconico, ma è "diverso dagli altri. Ha una tonalità unica al mondo, così riconoscibile da essere immediatamente associata al genio creativo di Valentino Garavani. Una creazione nata da quelle capacità straordinarie che appartengono ai grandi artisti". Lo afferma Annamaria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell'università La Sapienza di Roma. "I colori sono potenti attivatori emotivi e questo vale per tutte le arti visive, moda compresa", sottolinea l'esperta all'Adnkronos Salute che ha raccolto la voce della psicologia sul potere del rosso ideato dallo stilista morto ieri a 93 anni.

Secondo Osvaldo da Pos, professore senior dell'università di Padova, già docente di Psicologia della percezione, il rosso Valentino "è un rosso che ha cambiato l'immaginario e il linguaggio insieme a quello Ferrari, Aperol o Coca-Cola. E' andato oltre il mondo della moda, diventando l'oggettivazione di un capo di moda di altissimo livello. La fortuna di un colore - chiosa l'esperto - è legata all'oggetto perché da solo è solo un'impressione, l'oggetto lo fa diventare concreto e reale. Si può toccare, annusare, indossare. In questo è stato unico" il rosso creato da Valentino.

"Il rosso è associato alla passione, all'amore, all'energia e al dinamismo femminile, ma anche alla festa e alla vitalità: non a caso è il colore del Natale", prosegue Giannini. "Indossarlo fa bene alle donne - osserva la psicologa - proprio a quelle donne che Valentino amava e alle quali diceva che bisognava osare". Il rosso è infatti "legato soprattutto a significati positivi, anche se talvolta può richiamare elementi più complessi, come il sangue. Ma nel linguaggio della moda di Valentino diventa soprattutto espressione di forza, amore e passione".

Valentino, rimarca la psicologa, "ha sempre valorizzato le donne: donne di successo, ma anche capaci di autorealizzarsi e di mostrarsi agli altri nella pienezza del proprio valore. In questo senso, il rosso Valentino 'fa bene' perché rappresenta l'attività, l'amore e le passioni", e con questo suo marchio lo stilista "ha saputo interpretare la capacità delle donne di esprimere se stesse senza timore", conclude Giannini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rosso Valentino Valentino morto Valentino Ludovico Clemente Garavani significato rosso valentino Valentino Garavani
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza