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Valeria Movchan scomparsa a Ceccano, l'allarme e l'appello

La bambina di 12 anni non è tornata a casa domenica 7 giugno

Valeria Movchan - Facebook
Valeria Movchan - Facebook
08 giugno 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valeria Movchan scomparsa a Ceccano. Sono attualmente in corso le ricerche per la bambina di 12 anni di cui si sono perse le tracce a partire dal pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno. Movchan è uscita di casa ma non è più tornata, facendo scattere immediatamente l'allarme dei familiari, che hanno avvisato le forze dell'ordine.

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L'appello per ritrovare Valeria è stato diffuso anche attraverso i social: "Scomparsa Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, di cui si sono perse le tracce ieri, 7 giugno, quando è stata vista l'ultima volta in paese", ha scritto la Città di Fondi sul proprio profilo Facebook ufficiale.

"Valeria è alta circa 160 centimetri, pesa 45 chilogrammi ed è bionda. Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la stazione dei carabinieri di Ceccano al numero 0775625635".

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