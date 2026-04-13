circle x black
Cerca nel sito
 

Vento e sabbia dal Sahara, Italia sotto la pioggia: le previsioni meteo

Le previsioni meteo fino a mercoledì 15 aprile

Vento e sabbia dal Sahara, Italia sotto la pioggia: le previsioni meteo - Fotogramma /Ipa
Vento e sabbia dal Sahara, Italia sotto la pioggia: le previsioni meteo - Fotogramma /Ipa
13 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Umidità, vento, sabbia dal Sahara e pioggia. Dopo giornate dalle temperature estive, l'Italia si trova ora nel pieno di un cambio di scenario meteorologico radicale, con un profondo vortice mediterraneo che sta richiamando masse d'aria instabili sulla Penisola. Ed è così che la settimana appena iniziata si preannuncia difficile, con il Paese spaccato in due dal meteo almeno fino alla prima metà, per poi avviarsi verso una instabilità sparsa . Atteso un timido miglioramento, ma non ovunque. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, e per i giorni a venire.

CTA

Piogge e polvere dal Sahara, cosa dice l'esperto

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il vortice sta agendo come un magnete per il pulviscolo sahariano. Le correnti di Scirocco in quota stanno trasportando enormi quantità di polvere dal deserto, rendendo l'atmosfera opaca. Tra lunedì e martedì ci aspettiamo piogge e rovesci su gran parte del Paese, con un rischio elevato di "piogge sporche" che depositeranno la polvere su auto e superfici.

La situazione tra lunedì 13 e martedì 14 aprile sarà particolarmente dinamica al Centro-Nord e nelle zone interne, dove oltre alle piogge, potranno anche svilupparsi i primi temporali della stagione. Una curiosità tecnica riguarda l'interazione tra fulmini e polvere: il pulviscolo sahariano può accentuare i contrasti in quota, favorendo una maggiore attività elettrica.

Per quanto riguarda l'aspetto termico, assisteremo a un'Italia divisa. Al Nord l'arrivo delle precipitazioni e della copertura nuvolosa provocherà un calo delle temperature, che rimarranno comunque gradevoli e non eccessivamente fredde. Al Centro-Sud, invece, le colonnine di mercurio continueranno a segnare valori ben oltre la media del periodo, alimentate dal costante afflusso di correnti meridionali.

Dopo il passaggio del fronte principale, resteremo in un contesto di instabilità sparsa. Le regioni del Centro-Sud saranno quelle più soggette a rapidi rovesci o brevi temporali pomeridiani, tipici della variabilità primaverile. Tuttavia, la pressione tenderà a mostrare timidi segnali di ripresa, portando un miglioramento parziale pur in un quadro meteorologico che rimarrà dinamico e tutt'altro che statico.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 13. Al Nord: piogge diffuse, specie a ovest. Al Centro: piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: variabile ma piuttosto asciutto, mite.

Martedì 14. Al Nord: instabilità diffusa, meglio su Nord Piemonte e zona dei laghi. Al Centro: piogge in Toscana al mattino, dal pomeriggio temporali sui rilievi. Al Sud: rovesci sulle Isole Maggiori, localmente anche altrove.

Mercoledì 15. Al Nord: più asciutto, molte nubi. Al Centro: tempo spiccatamente instabile. Al Sud: precipitazioni irregolari.

Tendenza: da giovedì migliora, ma rimane una residua instabilità pomeridiana sui rilievi, specie del Centro-Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani meteo roma meteo milano meteo ultime notizie maltempo italia
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza