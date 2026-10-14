circle x black
Cerca nel sito
 

Ragazzo trovato morto nel bosco a Verona, fermato 50enne

Il delitto è avvenuto martedì mattina, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, nel bosco di via Gardesane, nel quartiere Borgo Milano

Polizia - (Ipa)
Polizia - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, è stato fermato martedì sera dalla polizia perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di un 25enne italiano, anch’egli senza fissa dimora. Il delitto è avvenuto ieri mattina, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, nel bosco di via Gardesane, nel quartiere Borgo Milano.

Dagli accertamenti svolti la vittima e l’autore avrebbero raggiunto insieme il luogo del delitto nelle prime ore di ieri e poi sarebbe scaturita una violenta lite riconducibile alla proprietà di modiche quantità di sostanze stupefacenti o a ragioni passionali.

Il giovane, ritrovato vestito solo in parte, sarebbe deceduto verosimilmente per asfissia o arresto cardiocircolatorio, circostanze che saranno chiarite dall’autopsia disposta dalla Procura scaligera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verona news cronaca news verona ragazzo morto bosco verona bosco ragazzo morto uomo fermato
Vedi anche
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Confesercenti, Lupi: "Rigenerazione urbana sia priorità della politica che costruisce il futuro" - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza