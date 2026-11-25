"Pugni, omicidio, sono solo due delle forme più deprecabili di violenza contro le donne, insieme a quella psicologica e relazionale, economica, sessuale e online. Ma ci sono altre violenze che denunciamo ogni giorno e di cui non si parla neanche oggi. Quelle di quando una donna diventa solo un corpo da possedere, da comprare, da affittare, da sfruttare". Così Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia, nel reel diffuso sui canali social dell'associazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre.

"È violenza la tratta della prostituzione. È violenza la pornografia che incentiva l’oggettificazione femminile. È violenza l'utero in affitto che mercifica i corpi di donne e bambini. È violenza qualsiasi forma di compravendita di ovociti e quindi ogni tipo di sfruttamento riproduttivo. È violenza la pressione ad abortire da parte del partner, della famiglia, del datore di lavoro o del contesto sociale. È violenza negare gli aiuti per non abortire. È violenza negare che cosa sia l'aborto e quali siano le sue conseguenze. È violenza abortire. Sono violenza i matrimoni forzati e le spose bambine. È violenza la mutilazione dei genitali femminili. È violenza la negazione della specificità femminile rispetto a quella maschile come la partecipazione degli atleti transgender negli sport delle donne. Tutte le donne vanno protette da tutte le forme di violenza, nessuna esclusa, non se ne possono difendere solo alcune a seconda di quello che conviene all’ideologia", conclude Ruiu.