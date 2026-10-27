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Vite in campo, un docufilm su storie di cura e gioco di squadre

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27 ottobre 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
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"Vite in Campo", il docufilm scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia, è stato presentato durante la 21ª Festa del Cinema di Roma. Attraverso la metafora dello sport, il film racconta la cura come un gioco di squadra, nel quale competenze cliniche, ascolto, relazioni familiari, sostegno associativo e inclusione concorrono a costruire nuove possibilità. Le storie di Roberta, Martina, Oussama e Paula attraversano esperienze diverse: il trapianto di rene, la nascita prematura di una figlia, l'alfa-mannosidosi e la neuropatia ottica ereditaria di Leber. Quattro percorsi accomunati dalla capacità di ritrovare autonomia, fiducia e progettualità dopo una diagnosi o un iter terapeutico complesso.

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