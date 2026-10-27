Vittimberga (Inps): "'Arianna' chatbot che raggiunge in modo semplice i cittadini"

"Arianna nasce dalla necessità di poter raggiungere l'utenza con un linguaggio naturale, preciso, privo di bias tipici degli ultimi modelli di intelligenza artificiale generalisti. Come noto i dati dell'Inps coprono tutte le fasi della vita delle persone, dalla nascita ai momenti di fragilità ai momenti di pensionamento, quindi è necessaria una protezione attenta di questi dati. E la creazione sia di un modello di intelligenza artificiale del welfare - che stiamo addestrando con un modello interamente italiano - sia la creazione di questi chatbot evoluti hanno un'esigenza innanzitutto di protezione dei dati del cittadino". A dirlo è Valeria Vittimberga, direttrice generale di Inps, nel corso dell'evento organizzato a Roma, nella sede della Direzione Generale di Inps, per la presentazione di Arianna, il nuovo assistente digitale dell'istituto di previdenza, basato sull'Intelligenza Artificiale.