circle x black
Cerca nel sito
 

Vittimberga (Inps): "'Arianna' chatbot che raggiunge in modo semplice i cittadini"

Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Arianna nasce dalla necessità di poter raggiungere l'utenza con un linguaggio naturale, preciso, privo di bias tipici degli ultimi modelli di intelligenza artificiale generalisti. Come noto i dati dell'Inps coprono tutte le fasi della vita delle persone, dalla nascita ai momenti di fragilità ai momenti di pensionamento, quindi è necessaria una protezione attenta di questi dati. E la creazione sia di un modello di intelligenza artificiale del welfare - che stiamo addestrando con un modello interamente italiano - sia la creazione di questi chatbot evoluti hanno un'esigenza innanzitutto di protezione dei dati del cittadino". A dirlo è Valeria Vittimberga, direttrice generale di Inps, nel corso dell'evento organizzato a Roma, nella sede della Direzione Generale di Inps, per la presentazione di Arianna, il nuovo assistente digitale dell'istituto di previdenza, basato sull'Intelligenza Artificiale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza