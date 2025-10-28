circle x black
Vittorio Feltri, aggredito sotto casa a Milano: "Gli ho sferrato un pugno mostruoso"

Il racconto del giornalista a 'Fuori dal coro'

Vittorio Feltri - Fotogramma/ipa
28 ottobre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
"Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso", così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione. Il direttore editoriale del Giornale, ospite del programma 'Fuori dal coro' condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha raccontato di essere stato aggredito sotto casa a Milano, ma di aver avuto la prontezza di reagire.

L'episodio è recente, risale circa a 20 giorni fa: "Sono uscito di casa verso le 10, fortunatamente io ho la scorta", ha raccontato Feltri. "Mi sono trovato di fronte due individui, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi uno spray al peperoncino. Io che non ho un bel carattere, ho reagito, e ho sferrato un cazzotto mostruoso con la mano sinistra, nella destra avevo il bastone e l'ho beccato in pieno", ha continuato il giornalista.

"L'ho fatto barcollare, nel frattempo ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via", ha aggiunto. Feltri ha poi concluso con amarezza: "Ma vi sembra normale che accada una cosa simile? In pieno giorno..."

