Welfare aziendale, 'in Ue insoddisfatti 9 lavoratori su 10'

"Il rischio, oggi più che mai, è quello del cosiddetto carewashing: un profondo disallineamento tra la retorica aziendale sulle politiche di cura e benessere e la reale esperienza vissuta quotidianamente dalle persone". A confermarlo sono i dati internazionali: "secondo il report State of the Global Workplace 2026 di Gallup, in Europa solo il 12% della forza lavoro si dichiara attivamente coinvolta e soddisfatta, lasciando un allarmante 88% di lavoratori e lavoratrici in uno stato di disimpegno e malumore evidenti con un impatto diretto sul clima aziendale (15%) o di distacco e scarsa motivazione (73%). E, sempre secondo il report di Gallup, anche il trend dell’engagement sul posto di lavoro a livello globale è negativo registrando un calo dal 22% del 2022 al 20% del 2025 causando all'economia mondiale una perdita di produttività stimata in 10 trilioni di dollari". "Per rispondere a questa emergenza e guidare le aziende verso un approccio più autentico, Zeta Service, realtà italiana leader in payroll e HR admin, consulenza HR, sviluppo organizzativo, head hunting e consulenza giuslavoristica insieme a Zeta Service Lumina, fa tappa a Bari il 23 aprile presso l’Hotel The Nicolaus con il Roadshow dedicato all'evoluzione del welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Satispay". "L'evento è pensato per CEO, HR Director, Manager e Responsabili amministrativi che desiderano aggiornarsi sulle ultime novità e scoprire come costruire piani welfare efficaci e davvero utilizzati dalle persone", si legge in una nota.

All'incontro interverrà l’esperta Emanuela Molteni, Consulente del Lavoro di Zeta Service Lumina, che analizzerà le ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio, con un focus operativo sui Flexbenefit e sul nuovo limite dei buoni pasto a 10 euro — leve sempre più strategiche per le aziende che vogliono ottimizzare il costo del lavoro e aumentare il potere d'acquisto dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici. “Per le imprese oggi - spiega Molteni - è fondamentale sviluppare una conoscenza approfondita delle normative sul welfare italiano, superando una visione meramente adempitiva. Comprendere e interpretare correttamente i cambiamenti consente infatti di trasformare i vincoli normativi in leve strategiche, capaci di rafforzare l’organizzazione, aumentare l’attrattività verso i talenti e sostenere una crescita duratura. In questa prospettiva, la normativa rappresenta un’opportunità concreta per evolvere le politiche HR e renderle più efficaci e integrate. Gli strumenti messi a disposizione non vanno letti come semplici agevolazioni, ma come elementi chiave per ottimizzare la gestione dei costi e migliorare il benessere economico delle persone”.

L'edizione barese segnerà un momento di riflessione profonda grazie anche al contributo dell’avvocata e attivista Cathy La Torre, dal titolo "Welfare come strumento di equità e inclusione: oltre il beneficio economico", un approfondimento necessario per comprendere come le imprese possano generare un impatto sociale positivo partendo dalla propria organizzazione interna. La sua partecipazione punta appunto a scardinare l’idea di welfare come mero adempimento, elevandolo a pilastro per la tutela dei diritti e la costruzione di ambienti di lavoro realmente inclusivi e paritari. In un contesto economico in rapida evoluzione, l’incontro si propone di dimostrare come il benessere dei collaboratori e delle collaboratrici sia la vera chiave per la competitività e la sostenibilità del territorio. A supportare il panel sul fronte dell'innovazione degli strumenti di erogazione e pagamento digitale sarà presente anche Michela Cosa, Welfare Corporate Regional Manager di Satispay, partner dell'iniziativa: “In soli due anni abbiamo dimostrato che fare welfare in modo diverso non solo è possibile, ma funziona: più semplice per le persone, più efficace per le aziende. La vera sfida oggi non è tecnologica, ma culturale: le imprese che stanno vincendo sono quelle che hanno smesso di considerare il welfare un obbligo contrattuale, facendolo diventare parte della propria strategia di crescita. Con la nostra doppia anima B2C e B2B, Satispay parla il linguaggio quotidiano dei lavoratori e delle lavoratrici, offrendo un'esperienza digitale e coerente con le loro abitudini”.