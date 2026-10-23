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'Welfare della salute', Francesco Vaia lancia tour che attraverserà l'Italia: "Serve scossa profonda al Ssn"

Giovedì 12 novembre si parte da Napoli all'università degli Studi Parthenope. "Partiremo da tre principi fondamentali: prevenire quando possibile; curare quando necessario; prendersi sempre cura delle persone. Tre impegni, un unico obiettivo: rafforzare il nostro Servizio sanitario nazionale e renderlo sempre più vicino ai cittadini".

'Welfare della salute', Francesco Vaia lancia tour che attraverserà l'Italia:
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23 ottobre 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
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"Il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di una scossa profonda. Servono le idee, le proposte concrete e una visione capace di rimettere al centro la salute e i bisogni delle persone per un 'Welfare della salute'. Il 12 novembre, da Napoli, prenderà il via un percorso di confronto che attraverserà tutta l'Italia, per ascoltare, discutere e costruire insieme il futuro della nostra sanità. Partiremo da tre principi fondamentali: prevenire quando possibile; curare quando necessario; prendersi sempre cura delle persone. Tre impegni, un unico obiettivo: rafforzare il nostro Servizio sanitario nazionale e renderlo sempre più vicino ai cittadini. Si parte da Napoli, il 12 novembre"all'università degli Studi Parthenope. Così sui social Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'L. Spallanzani di Roma' e direttore generale Prevenzione del ministero della Salute.

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