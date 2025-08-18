circle x black
Cerca nel sito
 

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

I contagi città per città

Ospedale Spallanzani - Ipa
Ospedale Spallanzani - Ipa
18 agosto 2025 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continuano a salire i casi di West Nline nel Lazio. Le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 11 agosto, hanno certificato 21 nuovi casi (dei quali 16 con febbre, 5 con sindrome neurologica). I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente a: Aprilia (LT), Ardea (RM), Cassino (FR), Castrocielo (FR), Cisterna di Latina (LT), Genzano di Roma (RM) – RM 6, Latina (LT), Pontinia (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Carpinone (IS), Sessa Aurunca (CE).

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 174. Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione: 155 casi nella Asl di Latina; 10 casi nella Asl Roma 6; 5 casi nella Asl di Frosinone; un caso nella Asl Roma 3; almeno 3 casi fuori regione, in particolare 2 nella provincia di Caserta. E 1 nella provincia di Isernia.

I 174 casi di positività da virus West Nile sono così suddivisi: 43 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; 29 persone sono state dimesse; 88 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio; 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 10 decessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
West Nile febbre sindrome neurologica Lazzaro Spallanzani' positività infezione Lazio news cronaca news zanzare
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza