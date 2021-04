Crozza-Salvini contro Speranza causa di tutti i mali

Nella nuova puntata di 'Fratelli di Crozza', Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini se la prende con il ministro della Salute Roberto Speranza, causa di tutti i mali: "Perché se la scienza mi dice che posso mangiarmi una cacio e pepe al ristorante col dehor, con le distanze, l’amuchina e in sicurezza, il ministro Speranza mi obbliga a mangiare crackers e tonno nel tinello? Non sarà che a forza di accanirsi con le zone rosse e chiudere tutto la primavera sboccia in altre nazioni e noi a causa del ministro Speranza saremo costretti a importarla pagando i dazi? Sono matto io o le rondini non ci sono più a causa di Speranza?".