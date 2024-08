A Ischia la prima edizione del 'Festival Noir'

L'isola di Ischia si prepara a ospitare la prima edizione del Festival Noir di Ischia, un evento culturale di rilievo che celebrerà la letteratura noir e il thriller dal 2 al 4 agosto 2024. Il festival, ideato per gli appassionati del genere e per tutti coloro che desiderano immergersi in atmosfere misteriose e affascinanti, vedrà la partecipazione di autori di fama nazionale, esperti del settore, e amanti della lettura.

Il Festival Noir di Ischia si propone di offrire un'esperienza unica, combinando l'intrigante mondo del noir con le bellezze naturali e storiche dell'isola. Gli eventi in programma includeranno presentazioni di libri, incontri con gli autori, tavole rotonde, laboratori creativi per ragazzi e giochi di ruolo ispirati ai romanzi di Agatha Christie .

Tra gli ospiti attesi, spiccano nomi di prestigio come Gaspare Grammatico autore di maestro del noir siciliano, Chiara Ingrosso , giornalista di cronaca nera e autrice del romanzo “la regola di Nora”, Angelo Petrella, autore della fiction “ Mare Fuori” , Alessandro Maurizi, ispettore di polizia e autore degli “ Invisibili di San Zeno”, che condivideranno con il pubblico i segreti della loro arte narrativa e discuteranno delle ultime tendenze del genere noir. Gli appassionati avranno l'opportunità di partecipare a sessioni di autografi e interagire direttamente con gli scrittori, creando un dialogo stimolante e coinvolgente.

Il festival non sarà solo un'occasione per gli adulti, ma offrirà anche attività pensate per i più giovani, come laboratori di scrittura e lettura dedicati ai ragazzi, per avvicinarli al mondo della letteratura noir in modo ludico e educativo.

È previsto un momento musicale a cura della cantante Francesca Curti Giardina , e letture sceniche a cura di Andrea de Goyzueta accompagnate dal violino del musicista Arcangelo Michele Caso .

"L'obiettivo del Festival Noir di Ischia è quello di diventare un punto di riferimento per gli amanti del genere e per tutti coloro che desiderano scoprire il fascino del noir in un contesto unico e affascinante come quello della nostra isola," hanno dichiarato la direttrice artistica Cristina Marra e Maurizio Ponticello, giornalista e scrittore di molti romanzi noir. "Siamo entusiasti di inaugurare questa prima edizione e speriamo che possa crescere e diventare un appuntamento annuale imperdibile."

Il Festival Noir di Ischia è organizzato dalla Associazione Culturale Ischiamia con il supporto del Comune di Ischia e della sua DMO.

Per ulteriori informazioni sul programma e per prenotazioni, si prega di visitare le pagine Facebook e Instagram “Ischia Noir Festival “