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A Roma sarà scoperta targa in ricordo di Rodin, lo scultore che amò 'la piccola geisha'

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In via Margutta, dove soggiornò, il 12 novembre, anniversario della nascita, la presentazione del libro di Valentina Moncada di Paternò 'Memorie di una maschera. Rodin e la piccola geisha'

Un'immagine di Hanako, la 'geisha' amata dallo scultore francese Rodin
Un'immagine di Hanako, la 'geisha' amata dallo scultore francese Rodin
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31 ottobre 2026 | 16.02
Carmela Piccione
LETTURA: 3 minuti

La vicenda si inserisce nel contesto di un’Europa affascinata dall’Oriente, ma anche attraversata dalla cultura delle esposizioni coloniali, nelle quali persone e tradizioni lontane venivano spesso presentate attraverso uno sguardo esotizzante. "La storia di Hanako invita a superare questa prospettiva - sottolinea Valentina Moncada - per restituire complessità a una donna che fu attrice e modella, capace di costruire una propria identità artistica in un mondo che tendeva a trasformarla in oggetto di curiosità". Intrecciando ricerca storico-artistica e immaginazione letteraria, Valentina Moncada di Paternò costruisce una narrazione a tre voci, alternando la propria indagine contemporanea alle vicende di Rodin e Hanako. Documenti e memorie diventano così il punto di partenza per un racconto che attraversa epoche e culture e si interroga sul rapporto tra Oriente e Occidente, sull’identità e sul potere dell’arte di conservare ciò che il tempo rischia di cancellare. Accanto all’autrice interverranno Giuseppe Scaraffia, francesista e studioso della cultura letteraria francese e Antonio Moscatello, giornalista esperto di Giappone. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Flaminia Marinaro Patrizi. L’attrice Carolina Zaccarini leggerà alcuni brani del libro.

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