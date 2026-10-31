A Roma sarà scoperta targa in ricordo di Rodin, lo scultore che amò 'la piccola geisha'

La vicenda si inserisce nel contesto di un’Europa affascinata dall’Oriente, ma anche attraversata dalla cultura delle esposizioni coloniali, nelle quali persone e tradizioni lontane venivano spesso presentate attraverso uno sguardo esotizzante. "La storia di Hanako invita a superare questa prospettiva - sottolinea Valentina Moncada - per restituire complessità a una donna che fu attrice e modella, capace di costruire una propria identità artistica in un mondo che tendeva a trasformarla in oggetto di curiosità". Intrecciando ricerca storico-artistica e immaginazione letteraria, Valentina Moncada di Paternò costruisce una narrazione a tre voci, alternando la propria indagine contemporanea alle vicende di Rodin e Hanako. Documenti e memorie diventano così il punto di partenza per un racconto che attraversa epoche e culture e si interroga sul rapporto tra Oriente e Occidente, sull’identità e sul potere dell’arte di conservare ciò che il tempo rischia di cancellare. Accanto all’autrice interverranno Giuseppe Scaraffia, francesista e studioso della cultura letteraria francese e Antonio Moscatello, giornalista esperto di Giappone. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Flaminia Marinaro Patrizi. L’attrice Carolina Zaccarini leggerà alcuni brani del libro.