A Telmo Pievani e Maurizio Casiraghi il Premio Pagine di Sostenibilità

"Un saggio necessario per riflettere sul futuro e sulla complessità delle relazioni umane: pagine che ci aiutano a guardare alla simbiosi e alla cooperazione come una regola primaria di sostenibilità": con queste motivazioni la giuria del Premio Pagine di sostenibilità, sezione Saggistica del contest Vivere a Spreco Zero, ha conferito la sua 6/a edizione al libro "Uniti per la vita. Storia di simbiosi e cooperazioni", firmato da Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani, edito da Il Mulino. Il saggio ricorda che nessun individuo vive davvero da solo: ogni specie è intrecciata alle altre, ogni individuo interagisce con i suoi simili, tutti fanno parte di una comunità in continuo scambio. L’evoluzione è sempre stata una sinfonia di convivenze e le simbiosi fra specie diverse, così come la cooperazione fra individui della stessa specie, hanno plasmato la storia della vita sulla Terra. Sono due fra i più autorevoli e brillanti scienziati e filosofi della scienza italiani, in questo libro, a raccontare la storia avventurosa di questa scoperta scientifica intorno a una molteplicità di “unioni per la vita”, sospese fra conflitto e collaborazione.

La cerimonia di Premiazione è in programma martedì 29 settembre a Roma, nella Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani (Piazza della Enciclopedia Italiana). L’edizione 2025 del Premio Pagine di Sostenibilità – Vivere a spreco zero era andata al saggio "Mercanti di dubbi" (Edizioni Ambiente) degli storici della scienza statunitensi Naomi Oreskes ed Erik Conway, con menzione speciale al saggio "Energia per l'astronave Terra. Chiamata finale" (Zanichelli) di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani. Nel 2024 il riconoscimento era andato a "Mangiare come Dio comanda" (Einaudi) di Elisabetta Moro e Marino Niola, con ulteriore Premio speciale a “Laudate Deum. Esortazione apostolica a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica” (Lev), dedicato all’enciclica di Papa Francesco. Nel 2023 aveva vinto il Premio il gesuita francese Gaël Giraud, teorico della transizione ecologica, nel 2022 l’economista inglese Raj Patel, nel 2021 lo scienziato Stefano Mancuso, mentre la prima edizione 2020 aveva premiato la divulgatrice scientifica Eliana Liotta.

Pagine di sostenibilità 2026 sezione Saggistica del Premio Vivere a spreco zero, è a cura di Daniela Volpe, Andrea Segrè e Luca Falasconi. La giuria del Premio, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, è presieduta da Andrea Segrè, direttore scientifico Waste Watcher International, ed è composta da Antonio Cianciullo, Massimo Cirri, Luca Falasconi, Marco Fratoddi, Massimo Giannetti, Roberto Giovannini, Elisabetta Guidobaldi, Francesca Romano, Edoardo Vigna, Daniela Volpe.