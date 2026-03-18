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ABologna torna 'Play', il festival del gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne

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Dal 22 al 24 maggio a BolognaFiere la 17esima edizione della kermesse dedicata al gioco analogico

ABologna torna 'Play', il festival del gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne
18 marzo 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna a BolognaFiere dal 22 al 24 maggio 2026 'Play - Festival del Gioco', la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi da tavolo, di ruolo e di carte. La 17esima edizione, dal titolo #LaPLAY, sarà un omaggio all'80esimo anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, mettendo al centro l'inclusività e le grandi autrici del settore. Protagoniste dell'edizione saranno tre ospiti d'onore di fama internazionale: Tory Brown, autrice del pluripremiato "Votes for Women" sul suffragio femminile (in uscita in italiano nel 2026); Avery Alder, designer queer canadese nota per giochi che esplorano identità e comunità; e Banana Chan, celebre per l'uso innovativo di horror e folklore nei suoi titoli.

La kermesse si svolgerà in quattro padiglioni di BolognaFiere, con migliaia di tavoli da gioco e la ludoteca più grande di sempre. L'evento si inserisce in un mercato in forte crescita, che nel 2025 ha registrato un +6% a valore, con un picco del +23% per il comparto delle trading card (dati Circana).

Confermato il forte legame con il mondo accademico e della ricerca. L'Area Scientifica vedrà la partecipazione di enti come Cnr, Inaf, Infn e numerose università, consolidando il ruolo del gioco come strumento educativo e culturale. Grande spazio anche per le famiglie, con un intero padiglione di oltre 10.000 mq dedicato a giochi per i più piccoli, trading card e grandi giochi in legno, unendo generazioni diverse.

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Play Festival del Gioco gioco analogico inclusività trading card educazione cultura
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