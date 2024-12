Al Mufoco mostra su nuove ricerche visive sul paesaggio italiano

Dieci giovani artisti della fotografia contemporanea ridisegnano l’immaginario del paesaggio italiano in continua trasformazione. Una immersione nella contemporaneità, nell'antropologia dei luoghi e dei suoi abitanti. Immagini, fotografie e video realizzati con tecniche e tecnologie innovative che del paesaggio restituiscono una lettura nuova, alternativa, complessa, eclettica, inquieta.

Al Mufoco - Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo-Milano, che si avvia a diventare Museo Nazionale della Fotografia, dal 15 dicembre al 30 marzo 2025, per la prima volta la mostra Veggenti. Nuove ricerche visive sul paesaggio italiano, curata da Matteo Balduzzi, raccoglie le oltre 70 opere dei progetti premiati(10 vincitori) dalla Open call ""L’Italia è un desiderio", promossa nel 2023 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Mufoco, con la collaborazione istituzionale di Fondazione Alinari e Scuderie del Quirinale, entrate a far parte delle collezioni del Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea: Il suo buio speciale di Mattia Balsamini, Mormorio Notturno di Luca Boffi, Diving into Poetry di Calori&Maillard, Per un paesaggio possibile di Andrea Camiolo, A fior di terra di Marina Caneve, Via Spaventa di Federico Clavarino, Padanistan di Tomaso Clavarino, Scintilla di Nicoletta Grillo, Senza titolo di Jacopo Rinaldi, Il cielo stellato di Caterina Erica Shanta.

Una mappa per immagini del ‘nuovo’ paesaggio italiano. L’urbanizzazione diffusa e il consumo di suolo; il rapporto tra lavoro, salute e la sostenibilità ambientale; l’over tourism, la gentrificazione delle città e la contemporanea crisi abitativa; lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico. Un viaggio visivo dalla pianura padana, seguendo la SS11, passando per le strade di Milano e le fabbriche di Sesto San Giovanni, salendo sui monti della provincia di Varese per poi arrivare in Veneto e risalire verso l’Altopiano di Asiago; e ancora, gli argini del fiume Secchia, la festa della Madonna della Bruna a Matera, le scogliere dell’antica città di Roca in Salento, l’entroterra siciliano. Accanto alla mostra, la pubblicazione del catalogo Veggenti. Nuove ricerche visive sul paesaggio italiano edito da Skinnerboox, disegnato dallo studio Sonnoli, con i testi introduttivi del presidente di Mufoco, il poeta e scrittore Davide Rondoni, del direttore del Museo Gabriella Guerci e del curatore della mostra e del volume, Matteo Balduzzi.