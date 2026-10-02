circle x black
Cerca nel sito
 

Al Teatro alla Scala di Milano la seconda edizione di 'Futura'

sponsor

02 ottobre 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mondo dell'arte e della cultura italiana si è dato appuntamento a Milano, al Teatro alla Scala, per la seconda edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la cultura', l'evento ideato dall'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e promosso da Regione Lombardia e Teatro alla Scala. Presenti anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Pensata per essere un momento di confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni, quest'anno l'iniziativa ha posto al centro della riflessione il valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza