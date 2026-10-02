Al Teatro alla Scala di Milano la seconda edizione di 'Futura'

Il mondo dell'arte e della cultura italiana si è dato appuntamento a Milano, al Teatro alla Scala, per la seconda edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la cultura', l'evento ideato dall'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e promosso da Regione Lombardia e Teatro alla Scala. Presenti anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Pensata per essere un momento di confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni, quest'anno l'iniziativa ha posto al centro della riflessione il valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione.