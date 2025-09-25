Al via la prima edizione del Premio Ichnos, il riconoscimento della Regione Sardegna dedicato al giornalismo, in programma il 26 e 27 settembre a Pula presso la Sala Bianca di Forte Village. Ad aprire la due giorni, venerdì 26 settembre alle 17.30, sarà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Luciano Tancredi , direttore della 'Nuova Sardegna ' sui temi di maggiore attualità con collegamenti in diretta su Skytg24. A seguire, alle 19 sarà affrontato il tema della libertà di informazione in Italia. Al dibattito sul 'Media freedom act' parteciperanno Barbara Floridia, presidente commissione vigilanza Rai, Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione vigilanza Rai, Roberto Rosso, capogruppo Fi in commissione vigilanza Rai, Dario Maltese, vice direttore Tg5, Roberta Serdoz, vice direttrice TgR. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Rai, Emma D’Aquino.

Sabato mattina alle 11 il Sottosegretario all’editoria Alberto Barachini sarà intervistato da Davide Desario, direttore dell’Adnkronos . Nel pomeriggio Elena Postelnicu, presidente dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, Maria Latella, Maarten van Aalderen e Michele Cagiano, si confronteranno sul tema: 'L’immagine dell’Italia e il racconto della Stampa Estera'. L’incontro sarà moderato da Stefano Polli, vice direttore Ansa. Oltre ai collegamenti su Skytg24 tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta sulle pagine social del Premio Icnhos.

Il premio Ichnos International Sardegna Awards è realizzato con il contributo dalla Regione Sardegna, Assessorato alla Cultura e della Fondazione Sardegna con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, con la partnership di AeroItalia e Data Stampa.