Al via la sesta edizione del Premio Campiello Junior

Prende il via la 6/a edizione del Premio Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli, dedicato alle opere italiane di narrativa, poesia, teatro e albi illustrati per i più giovani, con l’obiettivo di promuovere la lettura fin dalle prime fasce d’età e contribuire alla diffusione del libro tra i giovanissimi. Il Premio Campiello Junior si arricchisce quest’anno di una nuova sezione: oltre alla categoria 7-10 anni, rivolta ai lettori delle classi II, III, IV e V della scuola primaria e a quella 11-14 anni, rivolta ai lettori delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado; debutta la nuova categoria dedicata agli Albi illustrati, aperta ai lettori di entrambi i cicli scolastici.

Le candidature - aperte fino alle ore 18:00 del 23 ottobre 2026 – sono rivolte alle opere pubblicate per la prima volta in formato cartaceo tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, la cui conformità ai requisiti del regolamento sarà verificata da un Comitato Tecnico.

La modalità di selezione prevede una doppia giuria. La Giuria Tecnica, presieduta da Pino Boero - già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura – e composta da Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia presso l'Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai; Chiara Lagani, attrice e drammaturga e Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani, selezionerà le terne finaliste per ciascuna categoria con una votazione pubblica che si terrà il 24 novembre 2026 a Milano. I vincitori saranno invece decretati dalla Giuria dei Giovani Lettori, composta da 240 ragazzi di lingua italiana, residenti in Italia e all’estero, suddivisi equamente tra le due categorie; a 120 di loro sarà chiesto di votare anche per la sezione dedicata agli Albi illustrati. Alle opere vincitrici appartenenti alle categorie 7-10 e 11-14 anni è riconosciuto un premio in denaro di 2.000 euro, mentre per gli Albi illustrati un riconoscimento di 1.000 euro all’autore e di pari importo all’illustratore, quando diverso. La proclamazione si terrà a Vicenza, nella primavera del 2027, e i vincitori saranno poi celebrati durante la serata finale del Premio Campiello 2027. Ai ragazzi della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la sua Fondazione e la Fondazione Il Campiello offriranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi, a cui prenderanno parte anche gli autori dei libri finalisti.