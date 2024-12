Alimentazione, Bruni (Fondazione Maxxi): “Mostra Nutella è nostra proposta dolce di fine anno”

“‘Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni’ è la proposta Maxxi, dolce e gustosa, di fine anno. Una mostra che andrà avanti da questo periodo natalizio fino a Pasqua, dove il cioccolato è in primo piano per rendere più dolce tutta la permanenza delle famiglie al Maxxi. L'offerta è variegata, dalla moda, all'architettura, all'arte contemporanea per prendere, poi, una dolce pausa con la Nutella”. Sono le parole di Emanuela Bruni, consigliera reggente di Fondazione Maxxi, in occasione dell'anteprima stampa della mostra ‘joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni’, svoltasi al Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.