Arti visive, al via la open call per la Visual Sound Academy Autumn 2025

Arti visive, al via la open call per la Visual Sound Academy Autumn 2025
22 settembre 2025
Redazione Adnkronos
Al via la open call per la Visual Sound Academy Autumn 2025, percorso formativo e sperimentale - gratuito - che coniuga musica elettronica, arti visive e nuove tecnologie rivolgendosi alle nuove generazioni di artisti nel campo delle arti digitali e audiovisive. L’Academy, ideata da Flyer in collaborazione con Fotonica Festival, fonde formazione teorica, pratica creativa e restituzione pubblica dei risultati con l’obiettivo di favorire innovazione, inclusione e crescita nella community dei nuovi professionisti nel settore. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

La VSA, in programma dal 4 al 19 ottobre a Roma presso Flyer New Media, in via del Verano 39 nel quartiere San Lorenzo, propone un programma immersivo composto da 4 workshop e 2 residenze artistiche, condotti da sei artisti di rilievo internazionale tra formazione intensiva e sperimentazione collettiva. L’iscrizione è possibile esclusivamente previo ottenimento di una delle borse di studio messe a disposizione dal progetto (10 per ogni singola giornata) inviando la propria candidatura su visualsound.org/join/. L’Academy 2025 si conclude con un evento finale aperto a tutti, nel weekend del 18 e 19 ottobre, con una due giorni a ingresso libero e gratuito presso il Pasquino - Transmedia Arts Center, nel cuore di Trastevere, che restituirà al pubblico un output delle opere realizzate nel corso di laboratori e residenze.

Il programma prevede 4 workshop intensivi, che si svolgeranno nei weekend del 4–5 e 11–12 ottobre (del valore di 150€ ciascuno ma resi gratuiti grazie alla borsa di studio messa a disposizione dal progetto), e 2 residenze artistiche, la prima nella settimana dal 6 al 10 e la seconda in quella dal 13 al 17 ottobre (del valore di 800€ ciascuna ma rese gratuite grazie alla borsa di studio messa a disposizione dal progetto). Tutte le attività in programma si svolgeranno nell’orario 11:00-18:00. Visual Sound Academy Autumn 2025 è realizzato con il patrocinio della Fondazione AVnode che, con i suoi 30.000 membri e 80 organizzazioni, posiziona il progetto come un evento di rilievo nel calendario mondiale delle Arti Audiovisive.

