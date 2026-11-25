Sono Nick Cave e l’India i vincitori dei Leoni dei Visitatori della Biennale Arte 2026. La Biennale di Venezia ha annunciato oggi i risultati del riconoscimento assegnato sulla base delle preferenze espresse dal pubblico della 61/a Esposizione Internazionale d’Arte, intitolata In Minor Keys e curata da Koyo Kouoh. L’artista statunitense Nick Cave, nato nel 1959 a Chicago, dove vive e lavora, si è aggiudicato il premio come miglior partecipante alla Mostra. Il riconoscimento per la migliore partecipazione nazionale è andato invece all’India con il progetto Geographies of Distance: Remembering Home, ospitato all’Arsenale. Il Padiglione indiano è stato promosso dalla National Gallery of Modern Art, in collaborazione con il Ministero della Cultura. La curatela è stata affidata ad Amin Jaffer e il progetto ha coinvolto cinque artisti: Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif e Skarma Sonam Tashi. Alle votazioni hanno potuto partecipare i possessori di un biglietto che, durante il periodo di apertura della manifestazione, dal 9 maggio al 22 novembre 2026, hanno visitato entrambe le sedi espositive della Biennale, i Giardini e l’Arsenale.

I Leoni dei Visitatori rappresentano una novità per la Biennale Arte e sono stati introdotti in via straordinaria dopo le dimissioni della Giuria Internazionale, avvenute il 30 aprile, a pochi giorni dall'apertura della Mostra. I cinque componenti hanno lasciato l'incarico in polemica sulle partecipazioni nazionali legate a conflitti e controversie internazionali, tra cui quelle di Russia e Israele. Le dimissioni hanno impedito il tradizionale conferimento dei Leoni d'Oro e d'Argento da parte della giuria. Per garantire comunque l'assegnazione dei riconoscimenti della 61/a Esposizione, la Biennale ha quindi istituito due premi affidati direttamente al pubblico: uno per il miglior partecipante e uno per la migliore partecipazione nazionale. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha commentato il risultato sottolineando il valore del coinvolgimento dei visitatori: "Il pubblico della Mostra ha colto l’occasione di questo riconoscimento – il Premio dei Visitatori – per rendere concreta la pratica di Pablo Picasso: un quadro vive soltanto attraverso la persona che lo guarda. Posso ben dire che La Biennale trabocca di sempre nuova energia attraverso la viva presenza di tutti".

La Biennale Arte 2026 si è chiusa con 714.015 visitatori, di cui 29.387 durante la pre-apertura, dal 6 all'8 maggio. Con questo risultato, la manifestazione si colloca al secondo posto nella sua storia per numero di presenze, alle spalle del record di 800mila visitatori registrato nel 2022 e in crescita rispetto all'edizione del 2024. Un risultato di pubblico significativo, maturato al termine di un'edizione fuori dall'ordinario, segnata da due vicende che ne hanno profondamente condizionato lo svolgimento. Da un lato, la morte della curatrice Koyo Kouoh prima dell'apertura, che ha portato la Biennale a proseguire il progetto attraverso il gruppo di collaboratori da lei scelto. Dall'altro, le polemiche internazionali per il ritorno della Russia, assente dalla manifestazione dal 2021, prima dell'invasione dell'Ucraina. La decisione ha provocato proteste e tensioni diplomatiche, fino alla cancellazione di due milioni di euro di finanziamenti europei. (di Paolo Martini)