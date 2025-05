Biennale di Architettura 2025: Lavazza Group presente a Venezia con docufilm Nuvola

Al via la Biennale Architettura 2025 - la Mostra Internazionale di Architettura, in svolgimento a Venezia dal 10 maggio al 23 novembre 2025. In questa occasione Lavazza Group sarà presente in qualità di Donor dell’Esposizione e sostenitore ufficiale del progetto “The Third Paradise Perspective”. Per l’occasione Lavazza ha organizzato il panel ‘Intelligens for Urban Regeneration’, all’interno dell’area Speaker’s Corner, nel corso del quale sono stati mostrati per la prima volta al pubblico alcuni frame tratti dal docufilm Nuvola, realizzato dalla regista Francesca Molteni, che racconta il brulicare di vita accolto dal progetto architettonico Nuvola Lavazza, firmato dall’architetto Cino Zucchi.