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Boom di prenotazioni per 'Narciso' di Caravaggio a Potenza, oltre 22mila in pochi giorni

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Fino al prossimo 30 novembre, al Museo archeologico provinciale

La mostra - Ufficio stampa
La mostra - Ufficio stampa
24 settembre 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cresce l'interesse per il 'Narciso' attribuito a Caravaggio, in prestito dalla Galleria nazionale di arte antica di Palazzo Barberini e portato dall’Apt Basilicata, fino al prossimo 30 novembre, al Museo archeologico provinciale di Potenza. A pochi giorni dall'inaugurazione del 10 settembre, infatti, la piattaforma di prenotazione online alla mostra 'Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro' ha superato quota 22.000 richieste (22.791), un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata. Un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato.

l progetto espositivo, articolato in un racconto in cinque atti tra archeologia, mito, Rinascimento, Barocco e Novecento lucano, si presta, infatti, a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'esposizione, a ingresso gratuito, resta visitabile fino al 30 novembre con prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio proposti dai tour operator locali.

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Tag
Mostre Narciso Caravaggio Palazzo Barberini Museo archeologico provinciale di Potenza Basilicata
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