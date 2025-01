Bracco: “Più donne nelle STEM per colmare il divario di genere e favorire la crescita economica'”

“L’empowerment femminile, ovvero la valorizzazione delle donne nei vari ambiti della vita sociale, economica, politica e culturale, è da sempre al centro del mio impegno nell’impresa e nelle istituzioni. La disuguaglianza di genere limita il potenziale della stessa crescita economica, in ogni nazione. La disparità di genere in ambito STEM nasce già tra i banchi di scuola, per invertire questo fenomeno occorre una vera battaglia culturale” ha detto Diana Bracco, presidente Fondazione Bracco e presidente del Gruppo Bracco attraverso un videomessaggio durante il convegno “Materie STEM: le professioni del futuro” a Montecitorio, dove è stata inaugurata “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte”, la mostra fotografica di Fondazione Bracco.